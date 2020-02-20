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Распространение коронавируса нового типа

Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из Китая в посылках и ручной клади

Также территориальным управлениям совместно с администрациями морских и воздушных портов, пограничных железнодорожных и автостанций поручили подготовить дезинфекционно-промывочные блоки для обработки транспорта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил ввоз из Китая продукции животноводства в посылках, ручной клади и багаже. Такое решение принято для защиты территории России от заноса нового коронавируса, а также африканской чумы свиней и ящура. Об этом говорится в письме ведомства территориальным управлениям, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

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Ранее Россельхознадзор сообщил об усилении контроля над багажом и ручной кладью пассажиров, прибывающих из Юго-Восточной Азии.

"В целях защиты территории Российской Федерации от заноса вируса 2019-nCoV, зарегистрированного на территории Китайской Народной Республики, а также африканской чумы свиней и ящура, обязываю руководителей территориальных управлений Россельхознадзора: усилить контроль за прибывающими в РФ транспортными средствами с животноводческими грузами с территории КНР, обеспечить в пунктах пропуска на государственной границе РФ контроль за недопущением ввоза из КНР в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров", - говорится в документе.

В Россельхознадзоре от комментариев отказались.

Дезинфекция транспорта, строгий ветеринарный режим

Также Россельхознадзор поручил территориальным управлениям совместно с администрациями морских и воздушных портов, пограничных железнодорожных и автостанций подготовить дезинфекционно-промывочные блоки для ветеринарно-санитарной обработки транспорта, усилить контроль за въездом на территорию РФ автотранспорта из КНР только после дезинфекции его ходовой части, обеспечить поддержание в рабочем состоянии дезковриков для обработки обуви пассажиров, прибывающих из КНР.

Управлениям Россельхознадзора поручено обеспечить контроль за сбором и утилизацией изъятых подконтрольных товаров, организовать в приграничных с КНР субъектах РФ строгий контроль за перемещением сельскохозяйственных животных, перевозками продуктов и сырья животного происхождения, а также кормов.

Кроме того, в документе говорится, что нужно установить строгий ветеринарный режим по содержанию животных в хозяйствах всех форм собственности, расположенных в радиусе 20 км от аэропортов, железнодорожных и автомобильных станций, предприятий по переработке импортируемых продуктов и сырья животного происхождения, а также предприятий по обслуживанию иностранных туристов и запретить использование пищевых отходов в корм животным, и обеспечить контроль за их уничтожением администрациями аэропортов, железнодорожных и автомобильных станций, в которые прибывают транспортные средства из КНР.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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