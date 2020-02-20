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Банк России назвал низкое качество стройэкспертизы проблемой для перехода на счета эскроу

Зампред Банка России также отметила, что проблемой является низкий уровень не только финансовой и инженерной подготовки проектов застройщиками, но и работы государственных структур

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Низкое качество строительной документации является проблемой для получения застройщиками проектного фиксирования на возведение новостроек, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова в ходе круглого стола "Реформа долевого строительства и ее влияние на деятельность региональных застройщиков".

"Действительно одна из причин достаточно длительного рассмотрения [заявок застройщиков банками] - это плохое качество экспертизы. Банки вынуждены ее перепроверять, дабы снижать правовые риски, потому что такие ситуации были неоднократно", - сказала она.

Полякова также отметила, что проблемой является низкий уровень не только финансовой и инженерной подготовки проектов застройщиками, но и работы государственных структур. "Наверное, надо говорить не только об ошибках, которые допускают застройщики, но и о выдаче соответствующих разрешающих документов региональными структурами", - сказала она.

В целом сейчас 27% жилья в России строится с привлечением проектного финансирования, более чем по 40% проектных кредитов ставка составляет 5% годовых, а общий объем кредитования застройщиков банками практически достиг 1 трлн рублей, сказала Полякова.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Россия
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