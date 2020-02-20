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Инвестиции РЖД в ж/д инфраструктуру Алтайского края в 2020 году вырастут почти на 16%

Холдинг направит на эти цели не менее 5,8 млрд рублей

БАРНАУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) направит на развитие и поддержку железнодорожной инфраструктуры в Алтайском крае в 2020 году не менее 5,8 млрд рублей, что почти на 16% больше к уровню 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"РЖД ежегодно направляет большие суммы на развитие железнодорожной инфраструктуры в крае. В 2019 году почти 5 млрд рублей, в 2020 году объем инвестиций составит не менее 5,8 млрд рублей (почти на 16% больше по сравнению с уровнем 2019 года)", - говорится в сообщении.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай, чьи слова приводит пресс-служба, сообщил, что в крае ведется обновление парка вагонов пригородных поездов. В скором времени начнут работу шесть новых пассажирских вагонов в составе пригородных поездов. В инвестпрограмме РЖД в 2020 году запланированы поставки еще 19 таких вагонов.

Ранее сообщалось о планах РЖД провести расчет стоимости внедрения скоростных поездов "Ласточка" в регионах Сибири в первом квартале 2020 года. Как пояснил Грицай во время рабочей встречи в четверг с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, работа по этому вопросу продолжается. По словам Томенко, жители региона ожидают запуска "Ласточки" - это сделает путь из Барнаула до Новосибирска быстрее и удобнее. Также идет работа по проектированию реконструкции вокзального комплекса станции Барнаул - строительно-монтажные работы там запланированы на 2021 год.

По данным пресс-службы, по итогам 2019 года ЗСЖД перечислила в региональные и местные бюджеты края более 1,4 млрд рублей - на 11% больше, чем в 2018 году. Объем покупки продукции для нужд РЖД у предприятий региона в прошлом году составил около 3,5 млрд рублей - почти на 100 млн выше 2018 года.

В прошлом году в регионе были модернизированы 85 км путей на четырех участках, проведено перевооружение системы телемеханики (контрольная система) на участке Барнаул - Кулунда, внедрена автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов на станции Алтайская. По итогам 2019 года в Алтайском регионе четырьмя скоростными пригородными поездами воспользовались 928 тыс. человек - это на 10,3% больше, чем в 2018 году.

Теги
РоссияАлтайский край
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