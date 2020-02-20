20 вопросов Владимиру Путину
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Путин поставил задачу с опережением выстраивать защиту России от киберугроз

Президент также заявил, что активность зарубежных спецслужб на территории страны не снижается, ФСБ должна надежно защищать информацию о новейших системах вооружений

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия должна с опережением выстраивать свою защиту о киберугроз, а также обеспечивать безопасность развития технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций. Об этом на заседании коллегии ФСБ в четверг заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в ряде стран уже созданы специальные центры для проведения кибератак и разрабатываются стратегии превентивного применения киберсредств. "По мере бурного развития цифровых технологий мощность такого информационного оружия, безусловно, будет только нарастать. Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом с опережением строить свою работу по защите интересов России", - сказал президент.

По его словам, особое внимание нужно уделить защите компьютерных систем и электронных сервисов государственных органов, операторов связи, банков и крупных компаний. "Кроме того, вам необходимо в рамках своей компетенции обеспечить безопасность при развитии технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций", - поручил ФСБ президент.

Путин заявил, что активность зарубежных спецслужб на территории РФ не снижается, ФСБ должна надежно защищать информацию о новейших системах вооружений.

"Цифры статистики показывают, что активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается и ваша задача - действовать надежно, эффективно, как и прежде, особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологий, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентные преимущества для нашей страны", - сказал российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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