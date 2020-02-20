ФАС сообщила о стабилизации цен на продукты на Дальнем Востоке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ситуация с ценами на продукты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) стабилизируется после начала поставок из сибирских регионов России, а также Турции и Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"По состоянию на 17 февраля 2020 года можно сделать вывод, что ценовая ситуация стабилизируется. Стабилизации цен в ДФО прежде всего способствовало начало поставок продукции из сибирских регионов России, а также Турции и Азербайджана", - сообщает ведомство.

ФАС также не выявила нарушений антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей и оптовых поставщиков продовольствия на Дальнем Востоке.

"До настоящего времени фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено", - сообщили в ведомстве.

В новость внесены изменения (12:09 мск) - добавлены подробности.