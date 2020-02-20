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ФАС сообщила о стабилизации цен на продукты на Дальнем Востоке

В округ начали привозить продукты из сибирских регионов, а также из Турции и Азербайджана
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ситуация с ценами на продукты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) стабилизируется после начала поставок из сибирских регионов России, а также Турции и Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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"По состоянию на 17 февраля 2020 года можно сделать вывод, что ценовая ситуация стабилизируется. Стабилизации цен в ДФО прежде всего способствовало начало поставок продукции из сибирских регионов России, а также Турции и Азербайджана", - сообщает ведомство.

ФАС также не выявила нарушений антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей и оптовых поставщиков продовольствия на Дальнем Востоке.

"До настоящего времени фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено", - сообщили в ведомстве.

В новость внесены изменения (12:09 мск) - добавлены подробности.

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РоссияДальний Восток
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