Полпред указал на недопустимость принятия бюджета КБР с нереалистичными показателями

НАЛЬЧИК, 20 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка указал на недопустимость принятия бюджета Кабардино-Балкарии (КБР) с завышенными показателями собственных доходов.

"Минфин России обозначил проблему ежегодного принятия республиканского бюджета с нереалистичными доходами. Так, разница между планом и реальностью в прошлом году составила почти 10 млрд (рублей). Это непосредственная ответственность конкретных должностных лиц Минфина республики и отдельная тема для крайне серьезного разговора, который мы не станем откладывать, потому что принятие нереалистичного бюджета, в частности, приводит к хронической нехватке средств на социальную сферу, к невыполнению органами власти своих социальных обязательств, чего не должно быть ни в одном субъекте страны", - сказал Чайка в Нальчике на совещании по вопросам социально- экономического развития КБР.

Полпред уточнил, что доходы консолидированного бюджета КБР выросли в 2019 году более чем на 3,17 млрд рублей. "Несмотря на позитивный в целом тренд, по состоянию на 1 октября 2019 года у КБР имелась просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета на сумму более 90 млн рублей. И это не вопрос одного года", - добавил он.

Бюджет Кабардино-Балкарии на 2020 год был принят 24 декабря 2019 года с профицитом в 46 млн рублей. Доходы должны составить свыше 39,4 млрд рублей, расходы - более 39,3 млрд рублей.