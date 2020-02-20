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Производство холодильников "Саратов" закроют из-за нерентабельности

В Министерства промышленности и энергетики региона пояснили, что предприятие не смогло выдержать конкуренцию на рынке

САРАТОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.

С 1951 года СЭПО наряду с заводом ЗиЛ одним из первых в СССР начинает выпуск бытовых холодильников "Саратов", которые экспортировались, в том числе в Англию и Германию. В 1992-1999 годах холодильники на СЭПО не производились, к этому моменту заводом было выпущено около 15 млн устройств. Производство возобновилось в 1999 году.

"На данный момент производство холодильного оборудования является нерентабельным для предприятия по причине высокого уровня конкуренции на рынке, что также явилось причиной принятия такого решения", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о закрытии производства холодильников "Саратов".

При этом, по данным министерства, руководство предприятия не подавало уведомление о планируемом высвобождении персонала. "Если такое решение все же будет принято, то на урегулирование ситуации и недопущение сокращения сотрудников будет три месяца", - отметили в пресс-службе.

Саратовское электроагрегатное производственное объединение - российское предприятие по производству электронных и сложных электротехнических изделий. Производство располагается в Саратове. Предприятие также известно как Завод холодильников "Саратов". Основано 14 мая 1939 года. С момента своего основания СЭПО занималось разработкой и производством авиационных двигателей.

Теги
РоссияСаратовская область
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