Эксперт: вовлечение в оборот отходов горной индустрии должно иметь законодательный стимул

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вовлечение в хозяйственный оборот отходов горной промышленности должно иметь стимул на уровне федерального законодательства, что должно минимизировать влияние этого вида отходов на окружающую среду. Такое мнение выразил советник председателя Кольского научного центра РАН (Мурманск) Владимир Маслобоев.

"Законодательного механизма, стимулирующего вовлечение в хозяйственный оборот отходов горной промышленности, не существует. Начать создание такого механизма целесообразно с определения статуса техногенного месторождения и разработки мер экономического принуждения и стимулирования их разработки. С этой целью необходим ряд изменений в законодательстве на федеральном уровне. Так, предоставление в пользование техногенных месторождений должно происходить на основании решения комиссии без проведения конкурсов и аукционов. Также необходимо исключить проведение госэкспертизы и госучета запасов полезных ископаемых по отношению к техногенным образованиям, за исключением драгоценных металлов", - сказал Маслобоев, выступая на конференции "Арктика-2020" в Москве.

Техногенные месторождения - это скопления минеральных веществ на поверхности Земли или в горных выработках. Эти скопления представляют собой отходы горного, обогатительного, металлургического и других производств и пригодны для промышленного использования, которое становится возможным по мере развития технологии его переработки.

По словам Маслобоева, актуальность проблемы на примере Мурманской области как зоны интенсивного природопользования в Арктической зоне РФ трудно переоценить - на долю отходов горной промышленности в регионе приходится 98% всех отходов, при этом на территориях под влиянием предприятий данной отрасли проживают более 40% населения. Активному вовлечению техногенных отходов в хозяйственный оборот мешают не только отсутствие приемлемых технологий и слабая инвестиционная привлекательность разработки техногенных месторождений, но и недостаточность нормативно-правовой базы, в частности приравнивание разработки техногенных запасов к пользованию недрами, отметил представитель Кольского научного центра РАН.

Пятая международная конференция "Арктика-2020" проходит в Москве 19-20 февраля. Организаторами выступают Совет Федерации, Госдума, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго России, а также Торгово-промышленная палата РФ, Российская академия наук. Темами конференции стали шельфовые проекты, транспортная и сервисная инфраструктура, промышленная и экологическая безопасность, международное сотрудничество и вопросы освоения Арктики в целом.