Глава Минюста подтвердил намерение обжаловать решение суда Гааги по ЮКОСу

"Пока не комментирую, но однозначно будем обжаловать", - сказал министр журналистам.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля отменил вердикт голландского суда первой инстанции и вновь обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Как заявил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала мнение Окружного суда Гааги и тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами и совершили целый ряд противоправных действий. По его словам, вердикт не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом и будет оспорен в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев.

В Минюсте РФ ранее также сообщили, что Москва продолжит отстаивать свои законные интересы.