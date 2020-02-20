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"Газпром нефть" инвестирует 3,7 млрд рублей в геологоразведку ачимовской толщи в ЯНАО

По оценкам специалистов, это позволит предприятию значительно увеличить ресурсную базу на действующих активах и сформировать предпосылки для приобретения новых

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" приступает к реализации проекта за 3,7 млрд рублей по изучению продуктивных горизонтов ачимовской толщи в Ямало-Ненецком автономном округе.

"По оценкам специалистов, это позволит предприятию значительно увеличить ресурсную базу на действующих активах и сформировать предпосылки для приобретения новых. Инвестиции составят 3,7 млрд рублей. Проект реализуется совместно с "Газпромнефть-ГЕО" и Научно-техническим центром "Газпром нефти", - говорится в сообщении компании.

В компании уточнили, что в портфель вошли 20 лицензионных участков общей площадью 21 тыс. кв. км. На четырех наиболее перспективных из них - Новоромановском, Сугмутском, Суторминском и Северо-Янгтинском - в ближайшее время будет выполнен комплекс геологоразведочных работ. До 2023 года планируется провести переобработку и интерпретацию данных 3D-сейсмики, исследования керна, испытать существующие скважины и пробурить несколько новых, построить региональную геологическую и петрофизическую модели для подтверждения ресурсного потенциала. Результаты изучения этих четырех участков позволят оценить потенциал освоения остальных 16.

"Изменение структуры запасов, с которыми мы сегодня работаем в Западной Сибири, требует принципиально новых подходов и поиска передовых технологий для их рентабельного освоения. Ачимовские залежи обладают колоссальным потенциалом - по некоторым оценкам отраслевых экспертов, около 60 млрд тонн нефтяного эквивалента. "Газпром нефть" первой в отрасли создала концептуальную геологическую модель ачимовской толщи, которая охватывает территорию в 1,5 млн кв. км. Вовлечение в разработку этих ресурсов - одна из стратегических задач компании. Речь идет, в том числе, о зрелых активах "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" на юге ЯНАО - эти месторождения могут получить второе дыхание, а накопленный опыт будет полезен всей российской нефтегазовой отрасли", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

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