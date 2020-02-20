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Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

При этом, по словам аналитиков, рост реальных доходов у россиян будет "незначительным или вовсе нулевым"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области. Такой прогноз представлен в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в исследовании, прогноз построен на основании свежих данных о настроениях населения в части потребления товаров и услуг, которые были собраны в конце 2019 - начале 2020 года, и результатах математического моделирования.

"Регионы с самым высоким ожидаемым ростом реальной зарплаты - это Республика Татарстан (3,4%), Якутия и Ленинградская область (по 3,2%)", - говорится в исследовании. При этом рост реальных зарплат в среднем по стране в этом году составит 2,5%.

Согласно данным, в целом рост должен превысить показатели 2019 года, когда он составил 2,4%, однако рост реальных доходов будет "незначительным или вовсе нулевым", отмечают эксперты.

Прогнозируется, что рост зарплат в Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области составит 3%. А самым низким рост реальной заработной платы, по оценкам экспертов Финансового университета, будет в Приморском крае (1,4%), Новосибирской области (1,6%), Республике Карелия (1,7%), Самарской (1,8%) и Свердловской областях (1,9%).

"В целом, по нашим оценкам, Россию ожидает еще один год устойчивого, но медленного экономического развития", - заключили эксперты.

Теги
РоссияПриморский крайЛенинградская областьТатарстанКарелияЯкутияНовосибирская областьПензенская областьСамарская областьСвердловская областьЯмало-Ненецкий автономный округ
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