Власти Хайнаня призвали оказывать поддержку индустрии туризма на фоне коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 20 февраля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань призвали оказывать поддержку туристической отрасли острова - визитной карточки региона, которая несет убытки на фоне вспышки коронавируса нового типа. Об этом заявил губернатор провинции Шэнь Сяомин.

"Хайнань обладает богатым туристическим потенциалом. В настоящее время многие объекты туристических достопримечательностей, предприятия сферы общественного питания испытывают трудности, некоторые и вовсе простаивают на фоне борьбы с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом", - приводит его слова газета "Санья жибао".

Как сказал губернатор, в этих условиях необходимо разработать целенаправленные меры поддержки индустрии туризма: следует выработать более гибкий подход в предоставлении займов предприятиям туристической отрасли, оптимизировать систему страхования.

Как передает "Санья жибао", на этой неделе Шэнь Сяомин посетил ключевые туристические зоны острова, чтобы лично проконтролировать принятие необходимых мер на местах для борьбы с заболеванием, а также ознакомиться с последствиями влияния вспышки коронавируса на туриндустрию провинции, оценить основные трудности и проблемы восстановления рынка после спада эпидемии. По информации издания, губернатор также побывал в одной из больниц провинции, где проходят лечение пациенты, зараженные коронавирусом нового типа, поблагодарил сотрудников медучреждения за оказание помощи заболевшим и их усилия в борьбе на передовой с заболеванием.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2019 году остров посетило 83 млн китайских и иностранных туристов, что на 8% больше в годовом выражении. За минувший год доходы туротрасли Хайнаня увеличились на 11% и составили 105 млрд юаней (около 15 млрд долларов).

Вспышка коронавируса

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию.

По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс. Количество зараженных на Хайнане достигло 168, четверо умерли, 84 вылечены и выписаны из больниц.