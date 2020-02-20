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Минэнерго РФ отмечает рост цены нефти, несмотря на неопределенность и пессимизм на рынке

Глава ведомства Александр Новак уточнил, что Россия пока не определилась со своей позицией по будущему сделки ОПЕК+

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия пока не определилась со своей позицией по будущему сделки ОПЕК+, дискуссия с партнерами продолжается. Тем не менее, Минэнерго РФ отмечает рост цены нефти, несмотря на неопределенную ситуацию на рынке и пессимистичные прогнозы о влиянии на него нового коронавируса. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

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"Мы будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация, что будет на рынке происходить. Какие прогнозы к этому времени будут. Видите, ситуация достаточно неопределенная и очень быстро меняется. Вот сейчас какие у нас цены? Все прогнозировали, что все будет падать, а цены вон, видите, - уже 59. Они выросли почти на 10% от нижнего", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия присоединиться к позиции других стран ОПЕК по необходимости снижения уровня добычи нефти.

Новак также отметил, что пока нет целесообразности переносить встречу ОПЕК+ на более ранние сроки. "Если говорить о сроках встречи, то, наверно, общее сейчас понимание, что переносить на более ранние сроки уже нет целесообразности. То есть та встреча, которая была запланирована - 4 марта встреча JMMC, 6 число - встреча ОПЕК +. На мой взгляд, она в эти сроки и должна состояться. Но, опять же, это мое мнение, поскольку осталось две недели. Ничего нет такого чрезвычайного, чтобы переносить сроки", - добавил он.

18 февраля Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом по телефону взаимодействие двух стран в рамках соглашения ОПЕК+, а за день до этого с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане.

"Мы находимся в контакте со нашими коллегами из других стран, обсуждаем ситуацию. Вчера я разговаривал с министром Саудовской Аравии, мы обсуждали текущую ситуацию на рынке, прогнозы, которые делают различные эксперты, аналитические агентства. То есть, мы пока находимся в дискуссии", - добавил министр.

Предстоящая встреча

На начало марта запланирована очередная встреча ОПЕК+, на которой будет рассматриваться будущее сделки по сокращению добычи, а также возможные меры по балансировке рынка нефти из-за ситуации с коронавирусом.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о совместном регулировании добычи нефти с 2017 года. За это время оно продлевалось несколько раз. Страны устанавливают квоты по добыче в зависимости от ситуации на рынке, они действуют 3-9 месяцев. Нынешнее соглашение действует до 31 марта 2020 года.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором рекомендовал усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. баррелей в сутки, а в целом нынешнее сокращение продлить до конца 2020 года. Россия предложение пока не поддержала, запросив время на внутренние консультации. Встреча ОПЕК и ОПЕК+ запланирована на 5-6 марта.

Теги
Новак, Александр Валентинович
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