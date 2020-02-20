Власти Северной Осетии поддержат развитие сельского хозяйства

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии окажут поддержку проектам в сфере сельского хозяйства и агротуризма в горных районах. Об этом сообщил в четверг глава республики Вячеслав Битаров, выступая с докладом-посланием об основных направлениях социально-экономического развития региона.

"Развернута активная работа по программе развития данного направления (горных территорий - прим. ТАСС), здесь садоводство, овцеводство, переработка молока, приступаем к созданию агротуризма. В Даргавском ущелье заложено восемь гектаров грушевых садов, на выделенный грант открывается молокоперерабатывающий цех в селе Унале. Аналогичные производства в этом году появятся в Моздокском и Ирафском районах", - сказал Битаров. "Поручаю правительству максимально охватить мерами поддержки программы развития горных территорий, всех - и работающих фермеров, и тех, кто только планирует запускать свое производство", - добавил глава республики.

По его словам, заметную активность в развитии бизнеса в горных территориях республики проявляет молодежь. "Как пример, проект в Горном Карца (село в Алагирском районе - прим. ТАСС), где молодые ребята развели крупный рогатый скот. Мы будем помогать таким фермерам и в дальнейшем расширять производство. В Горном Карца много неосвоенных земель и есть возможность создать целую кооперацию молодых людей, объединенных одним полезным делом", - отметил глава Северной Осетии.

Он подчеркнул, что помочь в развитии горных территорий может реализация национальных проектов. "Мы выдали начинающим предпринимателям гранты - так называемый "Агростартап" - более чем на 180 млн рублей. Всего до 2024 года по этому проекту в сельское хозяйство республики будет направлено более 1 млрд рублей. Это хорошая возможность для тех, кто хочет открыть свой бизнес на селе", - сказал Битаров.

В декабре 2019 года, выступая на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ", Битаров заявил о необходимости развития горных территорий для предупреждения оттока населения. По его мнению, власти должны создавать условия для развития бизнеса в горной местности, что особенно важно для Северной Осетии, где в горах находится около половины всех сельхозземель.