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Власти Северной Осетии поддержат развитие сельского хозяйства и агротуризма в горах

По его словам главы республики Вячеслава Битарова, заметную активность по развитию бизнеса на горных территориях проявляет молодежь, готовая переехать туда

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии окажут поддержку развитию проектов в сфере сельского хозяйства и агротуризма в горных территориях республики, сообщил в четверг глава республики Вячеслав Битаров в ходе доклада-послания об основных направлениях социально-экономического развития региона.

"Развернута активная работа по программе развития данного направления (горных территорий - прим. ТАСС) - здесь садоводство, овцеводство, переработка молока, приступаем к созданию агротуризма. В Даргавском ущелье заложено 8 га грушевых садов, на выделенный грант открывается молокоперерабатывающий цех в селе Унале. Аналогичные производства в этом году появятся в Моздокском и Ирафском районах <…> Поручаю правительству максимально охватить мерами поддержки программы развития горных территорий, всех - и работающих фермеров, и тех, кто только планирует запускать свое производство", - сказал Битаров, добавив, что такая работа уже начата.

По его словам, заметную активность по развитию бизнеса на горных территориях республики проявляет молодежь, готовая переехать туда. "Как пример, проект в Горном Карца (село в Алагирском районе - прим. ТАСС), где молодые ребята развели крупный рогатый скот. Мы будем помогать таким фермерам и в дальнейшем уже расширять производство. В Горном Карца много неосвоенных земель, и есть возможность создать там целую кооперацию молодых людей, объединенных одним полезным делом", - отметил глава Северной Осетии.

Он добавил, что помочь в развитии горных территорий может реализация в республике национальных проектов. "Мы выдали начинающим предпринимателям гранты - так называемый "Агростартап" - более чем на 180 млн рублей. Всего до 2024 года по этому проекту в сельское хозяйство республики будет направлено более 1 млрд рублей. Это хорошая возможность для тех, кто хочет открыть свой бизнес на селе", - пояснил Битаров.

В декабре 2019 года в ходе бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" в Минеральных Водах Битаров заявил о необходимости развития горных территорий для предупреждения оттока населения. По его мнению, власти должны создавать условия для развития бизнеса в горной местности, что особенно важно для Северной Осетии, где около половины всех сельхозземель расположено в горных районах.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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