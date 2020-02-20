Кировская область лидирует по количеству расторгнутых договоров аренды леса

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более 30 договоров аренды лесных участков расторгнуто по итогам проверки проведенной Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз). Большая часть из них приходится на Кировскую область, сообщили в четверг в пресс-службе Рослесхоза.

"В результате проверки Рослесхозом договоров аренды лесных участков расторгнуто 32 соглашения. Наибольшее количество приходится на Кировскую область 23 договора, по четыре в Хабаровском крае и Ульяновской области, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

В Рослесхозе уточнили, что общий ежегодный разрешенный объем заготовки по этим договорам составляет около 2 млн кубических метра древесины. "В общей сложности Рослесхоз проверил более половины договоров аренды, на долю которых приходится 75% всего разрешенного объема заготовки древесины. В первую очередь нас интересовали крупные лесозаготовительные предприятия, не перерабатывающие сырье", - сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, для повышения эффективности и ответственности лесопользования еще в конце года Рослесхоз предложил правительству внести поправки в Лесной кодекс, а также отраслевые нормативные правовые акты. В частности, предлагается привести все договоры аренды к типовой форме, определить перечень случаев, когда изменения в договор могут быть внесены без решения суда.

В пресс-службе также уточнили, что, согласно контрольным мероприятиям, проведенным Рослесхозом в марте-декабре 2019 года, в 64 субъектах России выявили 3,5 тыс. нарушений. "Максимальное количество 28% приходится на невыполнение заявленных мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. В 23% случаев к договорам аренды без решения суда заключаются дополнительные соглашения", - говорится в сообщении.

По всем фактам выявленных нарушений агентством выданы соответствующие предписания. Расторжения или признания недействительными сейчас требуют еще 153 соглашения об аренде лесных участков, в том числе в Томской, Владимирской, Новгородской областях, Республике Хакасия, Хабаровском крае и других регионах.