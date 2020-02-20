Верховный суд РФ вернул Roshen жалобу на начисление ее липецкой фабрике 361,5 млн налогов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Судья Верховного суда РФ вернула кассационную жалобу представителям кондитерской корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые намеревались обжаловать решение о начислении ее Липецкой кондитерской фабрике 361,6 млн рублей налогов и штрафов. Причиной возврата стало нарушение сроков подачи кассации, говорится в документах, размещенных в четверг на сайте суда.

"Отказать в удовлетворении ходатайства акционерного общества "Липецкая кондитерская фабрика Roshen о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Липецкой области от 22.03.2019 года и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2019 года, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.12.2019 года по тому же делу. Возвратить настоящую кассационную жалобу заявителю", - говорится в сообщении.

Как уточняется в определении суда, кассация поступила 14 февраля, что представитель Roshen объяснил командировкой и поздним получением последнего судебного акта, но судья посчитала, что это не может быть уважительной причиной.

Корпорация Roshen ведет процесс по оспариванию начисления налогов фабрике в Липецке с 2015 года, когда ей было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. В деле более 100 томов.

В марте 2019 года арбитраж Липецкой области признал законным решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области о доначислении в 2015 году фабрике Roshen 361,5 млн рублей налогов и штрафов. Летом жалобу на это решение рассмотрел Девятнадцатый арбитражный суд Воронежской области, но оставил ее без удовлетворения. А осенью Арбитражный суд Центрального округа в Калуге также не удовлетворил кассационную жалобу кондитерской корпорации Roshen на решение Арбитражного суда Липецкой области и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда о признании законными начисления липецкой фабрике более 361,5 млн рублей налогов и штрафов.

О Roshen

Корпорация Roshen является одним из активов Порошенко, включает пять кондитерских фабрик, в том числе Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие (Украина), Клайпедскую (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции, 350 видов кондитерских изделий. В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн рублей.

Басманным судом в Москве был наложен арест на имущество липецкой фабрики. Под арестом находятся склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. метров. В настоящий момент все сотрудники фабрики уволены, производство закрыто.