СМИ: Украина может в марте расторгнуть сделку по продаже Китаю компании "Мотор Cич"

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) может в марте объявить о расторжении сделки по продаже китайским инвесторам предприятия по производству авиационных двигателей "Мотор Cич", против которой выступают власти США. Об этом сообщило американское издание BuzzFeed со ссылкой на украинские источники.

BuzzFeed одновременно полагает, что возможное решение АМКУ откроет путь к продаже "Мотор Cич" американскому инвестору, которого, по информации издания, администрация президента США уже нашла.

На запрос BuzzFeed по поводу сделки по "Мотор Cич" в офисе президента Украины заявили, что они не вмешиваются в "закупочные процессы". В то же время источник, знакомый с позицией президента Украины Владимира Зеленского, сообщил, что глава украинского государства принял во внимание якобы допущенные китайской стороной "потенциальные нарушения закона" при покупке "Мотор Cич", а также связанные с этим вопросом "геополитические проблемы". Тот же источник сообщил, что Зеленский не отвергает возможности переговоров по "Мотор Cич" с инвестором из третьей страны, помимо Китая и США, что позволит Киеву остаться в стороне от противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Американское издание считает, что украинские власти, возможно, готовы удовлетворить требование Вашингтона, поскольку Зеленский заинтересован в улучшении отношений с США. В этой связи BuzzFeed также отмечает, что украинские официальные лица обеспокоены тем, что поддержка Киева Вашингтоном ослабевает, а также вероятной перспективой того, что президент США Дональд Трамп выиграет выборы в этом году и останется у власти еще на четыре года.

Спор за стратегическое предприятие

В августе прошлого года было объявлено, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в АМКУ сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сич". В том же месяце газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении администрации США не допустить перехода завода под контроль китайского капитала, а уже в ноябре информировала, что входящий в окружение президента США Дональда Трампа американский миллиардер Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater, рассматривает возможность приобретения "Мотор Сич".

В ноябре на Украину приезжала группа специалистов Института оборонного анализа США с целью ознакомиться с работой всех ключевых оборонных предприятий страны, понять все производственные цепочки, планы компаний по консолидации, смене формы правления, перехода на новые линии производства. По мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу "Мотор Сич" китайцам.

"Мотор Сич" производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил военно-техническое сотрудничество с Москвой.