В Роструд отметили отсутствие четких критериев для индексации зарплат

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Работодатель обязан установить порядок индексации заработных плат, а сама индексация регулируется внутренними нормативно-правовыми документами предприятия. Об этом заявил в четверг и. о. заместителя начальника Управления государственного надзора в сфере труда Роструда Александр Турков.

"Статья 134 такая плавающая. У нас достаточно много в Трудовом кодексе статей, которые не несут в себе императивных норм. То, что императивное есть в статье 134, это то, что работодатель обязан установить порядок индексации заработной платы. Эта обязанность видна. А вот как индексировать, в каком порядке, это уже, если не ошибаюсь, три документа. У нас в генеральном соглашении в таком институте как социальное партнерство (РТК) последние три года один из вопросов был - индексация. Поскольку многие понимают, что вопрос открыт и он создает массу споров", - сказал он на конференции "Новеллы в трудовом законодательстве - 2020. Трудовое право в эпоху цифровой экономики".