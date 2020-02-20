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Дума приняла в I чтении законопроект об отмене предоставления налоговых деклараций для МСП

Законопроект исключает обязанность представления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает обязанность представления налоговых деклараций для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения - субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), применяющих контрольно-кассовую технику (ККТ). Документ был инициирован правительством.

Законопроект исключает обязанность представления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику (ККТ).

Законопроект предоставляет налогоплательщикам, применяющим УСН с объектом налогообложения в виде доходов, право перейти на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) налоговым органом путем направления в налоговый орган уведомления о таком переходе через личный кабинет в электронной форме.

Также для исчисления налога такие налогоплательщики должны проводить расчеты с покупателями товаров (работ, услуг) с применением ККТ. При этом налоговая декларация налогоплательщиками не представляется, а сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, будет исчисляться налоговым органом на основании поступивших сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных контрольно-кассовой техникой.

В соответствии с проектом закона по итогам налогового (отчетного) периода налогоплательщику через личный кабинет налогоплательщика направляется уведомление о сумме налога (авансовых платежей по налогу), которую следует уплатить.

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