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Обвиняемого в растрате Николая Александрова сняли с должности гендиректора "Метростроя"

Его полномочия передали Сергею Харлашкину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Внеочередное собрание акционеров генподрядчика по строительству метрополитена Санкт-Петербурга - ОАО "Метрострой" - освободило Николая Александрова от должности генерального директора компании, передав полномочия Сергею Харлашкину, бывшему председателю комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Метростроя".

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В декабре прошлого года Александрова задержали по подозрению в присвоении и растрате денежных средств и арестовали. Вместе с ним в СИЗО отправились предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Анатолий Болотов, а также предполагаемый соучастник Александрова Олег Кузьменко. Позже апелляционная инстанция смягчила меру пресечения Александрову и отпустила его под домашний арест.

"Решением собрания акционеров полномочия Александрова Н. В. прекращены 20 февраля 2020 года. Генеральным директором ОАО "Метрострой" избран Харлашкин Сергей Викторович, он вступает в должность 21 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Харлашкин возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры с августа 2014 года. В декабре 2019 года был назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора "Метростроя".

В феврале Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении организации. Компания "Ариэль металл" подала иск о признании несостоятельности "Метростроя" в марте 2019 года. Впоследствии к заявителю присоединились компании-кредиторы ООО "Таск", ЗАО "Метробетон" и ООО "Торговая компания "Гермес", а также другие организации. Как рассказали агентству в пресс-службе компании, процедура наблюдения не повлияет на ее операционную деятельность.

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. В конце декабря прошлого года долги были погашены перед более чем 6,5 тыс. сотрудников компании, а также ее подрядных организаций.

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