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ФАС удовлетворила ходатайство Троценко о консолидации 98,5% GeoProMining

Ранее Роман Троценко говорил, что в течение ближайших шести месяцев планирует нарастить долю в компании до 100%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство структуры бизнесмена Романа Троценко Nakilep Overseas о приобретении 50,32% горнорудной компании GeoProMining, следует из материалов ФАС.

Троценко в марте 2019 г. купил 48,2% GeoProMining, которая занимается добычей и переработкой золота, серебра, сурьмы и меди в России и Армении. Таким образом, антимонопольное ведомство согласовало увеличение доли структуры бизнесмена до 98,51%.

Ранее Троценко говорил, что в течение ближайших шести месяцев планирует нарастить долю в компании до 100%.

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Россия
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