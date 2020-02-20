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"Газпром" и Wintershall начали добычу газа на шельфе в Северном море

Отмечается, что открытое в 2015 году месторождение находится в 200 км от города Ден-Хелдер на севере Нидерландов, откуда будет осуществляться дистанционное наблюдение за добычей

ТАСС, 20 февраля. Компания Wintershall Noordzee B.V., которая является совместным предприятием Gazprom EP International и Wintershall Dea, начала добычу газа на шельфе в южной части Северного моря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Wintershall.

"Wintershall Noordzee B.V. успешно начала добычу газа на месторождении Sillimanite", - говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что открытое в 2015 году месторождение находится в 200 км от города Ден-Хелдер на севере Нидерландов, откуда будет осуществляться дистанционное наблюдение за добычей.

"Добыча первого газа на Силлиманит (Sillimanite) в очередной раз демонстрирует нашу способность успешно вести разведку углеводородов и реализовывать проекты от стадии разработки до добычи. Проект Sillimanite позволит увеличить добычу газа в Европе и укрепит позиции Wintershall Dea в качестве крупнейшей независимой компании Европы по добыче газа и нефти", - сказал главный технический директор и член правления Wintershall Dea Хуго Дийкграаф, слова которого приводятся в сообщении.

Помимо Sillimanite, открытого в 2015 году, Wintershall Noordzee планирует инвестировать и в другие проекты в южной части Северного моря.

"Мы нацелены на диверсификацию портфеля проектов в южной части Северного моря. Разработка нефтяных месторождений Rembrandt и Vermeer в нидерландской части Северного моря - еще один привлекательный проект в нашем портфеле. В настоящее время мы находимся на этапе разработки технико-экономических обоснований и исходим из того, что окончательное инвестиционное решение будет принято в конце 2020 года. Кроме того, мы проводим оценку потенциала разработки лицензионной области Greater Ravn в Дании", - добавил Дийкграаф.

Gazprom EP International является специализированной компанией ПАО "Газпром" по реализации upstream-проектов за пределами Российской Федерации.

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