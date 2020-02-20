Ivi рассматривает частное размещение акций перед IPO

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Ivi рассматривает возможность размещения акций по закрытой подписке перед IPO. Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор и основатель компании Олег Туманов.

"Это могут быть частные размещения, стратегические альянсы или IPO, - сказал он. - Нам нужно финансирование для производства собственного контента, чтобы мы могли продолжать расти быстрее рынка [онлайн-кинотеатров]".

Компания уже наняла Goldman Sachs для изучения вариантов финансирования своего развития, отмечает Bloomberg.

Онлайн-кинотеатр ivi основан в 2010 году. По итогам 2018 года выручка сервиса по МСФО достигла 3,9 млрд рублей. Среди инвесторов компании - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Baring Vostok и другие.