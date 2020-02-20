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Shell будет сотрудничать с i-Tech 7 в области оптимизации глубоководных месторождений

В рамках сотрудничества бизнес-подразделение i-Tech 7 предоставит полностью интегрированные цифровые решения, инженерный опыт и технологии, позволяющие оптимизировать работу подводной инфраструктуры Shell

ТАСС, 20 февраля. Нефтегазовый концерн Shell объявил о сотрудничестве с технологической компанией i-Tech 7 в области морской робототехники и автономных систем на базе AI с целью повышения безопасности и экономической эффективности глубоководных активов. Об этом сообщило издание Energy Live News.

"Цифровизация является ключевым фактором в дальнейшем развитии Shell, поскольку она позволит компании не только повысить производительность, надежность и общую эффективность процессов, но и снизить уровень затрат. Технологии и поддержка i-Tech 7 на протяжении всего жизненного цикла глубоководных активов поможет ускорить данный процесс", - отметил вице-президент Shell по технологиям разработки скважин для глубоководных и поверхностных месторождений Кристиан Джордж.

В рамках сотрудничества бизнес-подразделение i-Tech 7 предоставит полностью интегрированные цифровые решения, инженерный опыт и технологии, позволяющие оптимизировать работу подводной инфраструктуры Shell на протяжении всего срока эксплуатации месторождения. Предполагается, что это позволит Shell ускорить внедрение инноваций и упростить реализацию передовых цифровых технологий.

Сотрудничество между компаниями предварительно запланировано на пять лет.

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