Кадровое обеспечение экономики станет ключевой темой форума труда в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Ключевой темой деловой программы IV Санкт-Петербургского международного форума труда станут мероприятия, направленные на выполнение нацпроектов "Производительность труда и поддержка занятости" и "Демография", а также кадрового обеспечения ключевых отраслей экономики России. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Сейчас в стране системно реализуются национальные проекты и все они достаточно разнонаправленны. Однако их объединяет вопрос кадрового обеспечения. Кто именно должен выполнять [задачи] нацпроектов. Поэтому кадровый вопрос найдет ключевое проявление [в деловой программе] в разных аспектах, в частности в государственной службе. Мы также комплексно обсудим вопрос переобучения персонала", - сказал Чернейко.

Специалисты рынка труда и управления человеческими ресурсами также обсудят проблемы, касающиеся роли рабочего персонала в цифровую эпоху. Будут затронуты вопросы налогообложения и трудовой миграции, пояснила первый проректор по учебной и методической работе Санкт-Петербургского государственного университета Марина Лаврикова.

Ключевой целью нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до 5% в год к 2024 году. В 2018 году роста производительности труда в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, транспорте, торговле и строительстве составлял всего 1,4%.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Санкт-Петербургский международный форум труда пройдет с 27 по 28 февраля в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" и Таврическом дворце. Его основной темой является развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста. Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет и компания "Экспофорум-Интернэшнл". Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.