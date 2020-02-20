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Портфельная компания "Роснано" завершила поставки систем бесперебойного питания на 1 МВт·ч

Ранее "Лиотех" установил источник бесперебойного питания на Белорусском вокзале в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" "Лиотех" завершила несколько проектов по поставке клиентам систем бесперебойного питания, суммарная емкость аккумуляторов в них превышает 1 МВт·ч, сообщила в четверг пресс-служба УК "Роснано". В ряде случаев были заменены устаревающие свинцово-кислотные аккумуляторы на более современные литий-ионные.

"В числе недавно завершенных проектов - системы бесперебойного питания в бизнес-центре "Принципал Плаза" (суммарная емкостью 240 кВт·ч) и в компании "Полиметалл" (емкостью 120 кВт·ч). Также в конце 2019 года "Лиотех" выиграл тендер на производство систем бесперебойного питания с литий-ионными аккумуляторами для Сбербанка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее "Лиотех" установил источник бесперебойного питания на Белорусском вокзале в Москве. Сейчас рассматривается возможность расширения этого опыта на другие вокзалы и станции России.

Партнером "Лиотех" в ряде перечисленных проектов выступает компания Delta Electronics - один из мировых лидеров рынка источников бесперебойного питания для домашнего, офисного и промышленного использования.

Объем рынка систем бесперебойного питания на базе литий-ионных аккумуляторов в России для всех сфер применения к 2025 году может составить 12 млрд рублей, отметили в пресс-службе.

О компаниях

Общество с ограниченной ответственностью "Лиотех-Инновации" (ООО "Лиотех-Инновации") - дочернее предприятие АО "Роснано". Компания является единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов. Построенный в Новосибирской области завод "Лиотех" полностью соответствует всем нормам технологической и экологической безопасности. Запуск производства был осуществлен в декабре 2011 года, проектная мощность предприятия - более 1ГВт·ч. Сферы применения продукции - электротранспорт, системы хранения электроэнергии, источники бесперебойного питания для критически важных объектов.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

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