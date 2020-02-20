УФАС выявило признаки сговора при повышении перевозчиками цен на проезд в Пензе

ПЕНЗА, 20 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Пензенской области выявило признаки картельного сговора компаний-перевозчиков в ситуации с повышением цен на проезд в общественном транспорте в Пензе. Об этом сообщила журналистам в четверг руководитель регионального управления ФАС Елена Демидова.

В июле 2019 года пять компаний-перевозчиков в Пензе повысили стоимость проезда на 36 из 59 муниципальных маршрутов, которые осуществляются по нерегулируемым властями тарифам. Повышение составило от двух до четырех рублей. По данному факту УФАС возбудило два антимонопольных дела.

"В резолютивной части заключения [по итогам расследования] указано о нарушении статьи 11 Закона о защите конкуренции. Это картельный сговор", - сказала Демидова ТАСС в ответ на вопрос о результатах рассмотрения дел в отношении перевозчиков. В пресс-службе управления ТАСС пояснили, что признаки картельного сговора выявлены в обоих делах.

По словам Демидовой, заключение УФАС направлено сторонам, которые смогут представить возражения. С учетом этих возражений антимонопольным органом будет принято окончательное решение по этим делам.

В сентябре 2019 года УФАС сообщило, что одно дело возбуждено по признакам сговора между компаниями "Меркурий", "Корпорация Дилижанс" и "Транспортная компания "Дилижанс". Второе дело расследовалось в отношении компаний "Меркурий", "Меркурий-авто-6", "Компания Дилижанс", "Транспортная компания "Дилижанс", "Автокомбинат" и одного из индивидуальных предпринимателей. Тогда в ведомстве отметили, что повышение цен на проезд на маршрутах, которые обслуживают компании-конкуренты, произошло единообразно и синхронно, что может указывать на наличие картельного соглашения.