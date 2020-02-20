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В Росстате заявили, что реальная зарплата в России в 2019 году выросла на 2,9%

Как сообщается, число безработных в январе 2020 года снизилось на 5%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году, по предварительным данным, увеличилась на 2,9% по сравнению с 2018 годом, следует из данных Росстата.

Для сравнения - в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017 году.

В то же время средняя номинальная зарплата в 2019 году возросла на 7,5% - до 47,468 тыс. рублей.

В декабре начисленная заработная плата работников составила 62,239 тыс. рублей, что на 10,1% больше, чем годом ранее.

Численность безработных

Численность безработных в России в январе 2020 года, по предварительным данным, составила более 3,482 млн человек, или 4,7% экономически активного населения. Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с данными прошлого года численность безработных уменьшилась на 5%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы около 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в январе 2020 года составила 74,8 млн человек, или 51% от общей численности населения страны, сообщает Росстат.

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