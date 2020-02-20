Белоруссия ожидает очередные два танкера нефти с перевалкой в Литве

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" подтверждает прибытие в марте в Клайпеду двух танкеров нефти для Белоруссии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе концерна. В концерне не назвали поставщика нефти.

Ранее агентство BNS со ссылкой на "Литовские железные дороги" сообщило, что в Клайпеду в марте придут еще два груза нефти для Белоруссии - два танкера доставят по 85 тыс. тонн нефти.

"По прибытию танкеров с нефтью для Беларуси информацию подтверждаем", - сказал представитель концерна, не уточнив, что это за нефть.

По словам представителя компании "Литовские железные дороги", нефтетрейдер "Белорусская нефтяная компания" (БНК) информировал железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар". Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Власти республики сообщали, что направили предложения странам Прибалтики, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан", она было доставлена в Клайпедский порт норвежским танкером "Брейвикен". 11 февраля "Белнефтехим" сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов "Дружба" для поставок на свои НПЗ.