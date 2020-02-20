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Законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКУ внесен в Госдуму

Как отмечается, речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и другие кредитные организации
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Законопроект "Единой России" о запрете взимать с граждан комиссию при оплате ими услуг жилищно-коммунального хозяйства в четверг внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба фракции единороссов в Думе.

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"В Госдуму внесен законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

"Речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации. Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями "Почты России", - приводит пресс-служба слова руководителя фракции Сергея Неверова.

Авторами инициативы, помимо Неверова, выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, замглавы фракции Андрей Исаев, первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

18 февраля президент России Владимир Путин на встрече с Неверовым согласился рассмотреть идею единороссов о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ. О том, что во фракции прорабатывается такая инициатива, Неверов впервые сообщил в ноябре прошлого года.

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