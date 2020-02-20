Саратовский завод "Тролза" прекратил выпуск троллейбусов

САРАТОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Завод "Тролза" в Саратовской области, который ранее был крупнейшим производителем троллейбусов, прекратил производство транспорта. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.

После задержания бывшего гендиректора "Тролзы" Ивана Котвицкого, заподозренного в коррупции, 14 марта прошлого года завод перешел на особый режим работы в связи с нехваткой оборотных средств. Новым генеральным директором предприятия стал Сергей Ключарев, он сообщил о выходе завода из режима простоя 2 декабря, а также о том, что инвестор ПК "Транспортные системы" (входит в контур АО "Трансмашхолдинг") начал работу на промышленных площадях "Тролзы".

"Тролза" сейчас производственную деятельность по производству троллейбусов и какого-либо транспорта не ведет и находится в сложной финансовой ситуации, - сказал Архипов. - "Тролза", возможно, какую-то деятельность сохранит, но уже не по производству троллейбусов".

Он добавил, что в штате предприятия сейчас числится лишь несколько десятков человек, но сокращения продолжатся. При этом, по данным компании на март прошлого года, в штате числилось порядка 800 человек.

Расположенный в городе Энгельс Саратовской области "Тролза" являлся крупнейшим в России производителем троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой. По данным предприятия, более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на этом заводе. Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, а также за рубежом.