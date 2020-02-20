20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саратовский завод "Тролза" прекратил выпуск троллейбусов

Предприятие, по данным регионального министерства промышленности, находится в сложной финансовой ситуации

САРАТОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Завод "Тролза" в Саратовской области, который ранее был крупнейшим производителем троллейбусов, прекратил производство транспорта. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.

После задержания бывшего гендиректора "Тролзы" Ивана Котвицкого, заподозренного в коррупции, 14 марта прошлого года завод перешел на особый режим работы в связи с нехваткой оборотных средств. Новым генеральным директором предприятия стал Сергей Ключарев, он сообщил о выходе завода из режима простоя 2 декабря, а также о том, что инвестор ПК "Транспортные системы" (входит в контур АО "Трансмашхолдинг") начал работу на промышленных площадях "Тролзы".

"Тролза" сейчас производственную деятельность по производству троллейбусов и какого-либо транспорта не ведет и находится в сложной финансовой ситуации, - сказал Архипов. - "Тролза", возможно, какую-то деятельность сохранит, но уже не по производству троллейбусов".

Он добавил, что в штате предприятия сейчас числится лишь несколько десятков человек, но сокращения продолжатся. При этом, по данным компании на март прошлого года, в штате числилось порядка 800 человек.

Расположенный в городе Энгельс Саратовской области "Тролза" являлся крупнейшим в России производителем троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой. По данным предприятия, более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на этом заводе. Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, а также за рубежом.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Эксперт: только перспективные горнодобывающие проекты в Арктике должны получать льготы
Директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина отметила, что мелкие производства легче реализовать в более комфортном климате, где инфраструктура лучше развита и человеческие ресурсы дешевле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС