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Силуанов сообщил, что законопроектов о снижении страховых взносов на данный момент нет

При этом министр финансов отметил, что интерес к тому, чтобы нагрузка по уплате страховых взносов снижалась, есть

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Никаких законопроектов о снижении страховых взносов в РФ на данный момент нет, но есть заинтересованность в решении этого вопроса, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.

"Да, действительно, я еще раз повторюсь, что мы заинтересованы в том, чтобы эта нагрузка (по уплате страховых взносов - прим. ТАСС) снижалась. Но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы не разбалансировать общие подходы к налогообложению", - сказал он

Силуанов подчеркнул, что никаких заготовок и законопроектов на этот счет в данный момент нет, но если рассматривать этот вопрос, необходимо добиться того, чтобы отрасли экономики также не пострадали.

"Сейчас у нас получается, что основные платежи страховых взносов - на пенсионное обеспечение, на здравоохранение, на социальное обеспечение - платит работодатель. И, конечно, это очень сложно. Поэтому и происходят все эти схемы: уклонение от показа оплаты труда в белую. Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд", - пояснил министр.

Поэтому, по его словам, самое главное сейчас - найти источники компенсации для снижения страховых взносов. "Давайте с вами порассуждаем: сегодня 30% [ставка страховых взносов]. Если это делать (снизить взносы - прим. ТАСС), то надо делать так, чтобы это было чувствительно для наших предпринимателей. Если снизим до 28%, это никто не заметит", - считает Силуанов.

Надо снижать ставки, но надо это делать так, чтобы это почувствовалось и дало результат, желание работать в белую и платить соответствующие налоги, подчеркнул министр. В то же время он отметил, что вариант переноса уплаты взносов работником, а не работодателем не обсуждается.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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