Партия пенсионеров предлагает внести в Конституцию поправки о пенсионном обеспечении

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) предлагает внести в несколько статей Конституции поправки, связанные с пенсионным обеспечением. Об этом в четверг сообщил председатель центрального совета партии Владимир Бураков на круглом столе "Конституционный принцип социального государства".

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость предлагает внести в статьи 72, 75 и 114 вопросы, связанные с пенсионным обеспечением", - сказал Бураков. В частности, по его словам, в статье 114 предлагается прописать "персональную ответственность" правительства за пенсионное обеспечение.

По мнению Буракова, данные поправки "заставят некоторых чиновников изменить отношение к социальной политике", в первую очередь, к вопросам пенсионного обеспечения. При этом он подчеркнул, что "в Конституции нет ни слова о пенсионном обеспечении".

Заместитель председателя центрального совета партии Владимир Ворожцов в свою очередь считает, что "внезапно объявившаяся возможность" обсуждения поправок в Конституцию - "огромный исторический шаг". "Можно использовать создавшийся вариант для того, чтобы включить основополагающие, концептуальные вещи, которые на десятилетия обеспечили бы защиту определенной категории российских граждан и самое главное - утвердили принцип реализации механизма социального обеспечения и социального законодательства", - заключил он.