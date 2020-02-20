20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госсовет Татарстана увеличил дефицит бюджета региона на этот год в 11 раз

Согласно поправкам в закон о бюджете республики на 2020 год, он составит 36,1 млрд рублей

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Госсовет Республики Татарстан внес поправки в закон о бюджете региона на 2020 год, согласно которым, планируемые расходы выросли на 37,3 млрд рублей, а дефицит бюджета увеличился более чем в 11 раз. Законопроект принят в первом чтении и в целом депутатами Госсовета республики в четверг.

Согласно законопроекту, планируемые доходы бюджета выросли на 4,4 млрд рублей - до 274,4 млрд рублей, расходы увеличились на 37,3 млрд - до 310,5 млрд рублей. Дефицит бюджета вырос более чем в 11 раз - с 3,1 млрд до 36,1 млрд рублей.

Доходы бюджеты увеличены за счет безвозмездных поступлений, в основном это федеральные средства на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков на сумму 3,1 млрд рублей, по финансовому обеспечению дорожной деятельности в размере 830 млн рублей и т.д. Расходы увеличены за счет господдержки сельского хозяйства, дорожных работ, строительства и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, промышленных парков и программных мероприятий.

"Основное финансирование распределяется на плату неисполненных государственных контрактов в прошлом году, программу дорожных работ, строительство и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, софинансирование уточненных государственных программ и другие. В расходной части также отражено перераспределение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и разделами бюджетной классификации", - сказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана Леонид Якунин, отметив, что социальная направленность бюджета сохраняется и составляет 70%.

По словам Якунина, дефицит бюджета полностью обеспечен источниками финансирования, пороговые значения, установленные законом не превышены.

Изначально в законопроекте по бюджету, принятом в ноябре 2019 года, было заложено превышение расходов над доходами в будущем году на уровне 3,14 млрд рублей. За принятие бюджета в третьем чтении и в целом проголосовали большинство депутатов Госсовета. "Государственный Совет принял закон о бюджете республики со следующими параметрами: в 2020 году доходы составят 270,07 млрд рублей, расходы - 273,2 млрд рублей, дефицит составил 3,1 млрд рублей.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Дело ЮКОСа
В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться отмены решения суда о выплатах ЮКОСу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС