Госсовет Татарстана увеличил дефицит бюджета региона на этот год в 11 раз

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Госсовет Республики Татарстан внес поправки в закон о бюджете региона на 2020 год, согласно которым, планируемые расходы выросли на 37,3 млрд рублей, а дефицит бюджета увеличился более чем в 11 раз. Законопроект принят в первом чтении и в целом депутатами Госсовета республики в четверг.

Согласно законопроекту, планируемые доходы бюджета выросли на 4,4 млрд рублей - до 274,4 млрд рублей, расходы увеличились на 37,3 млрд - до 310,5 млрд рублей. Дефицит бюджета вырос более чем в 11 раз - с 3,1 млрд до 36,1 млрд рублей.

Доходы бюджеты увеличены за счет безвозмездных поступлений, в основном это федеральные средства на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков на сумму 3,1 млрд рублей, по финансовому обеспечению дорожной деятельности в размере 830 млн рублей и т.д. Расходы увеличены за счет господдержки сельского хозяйства, дорожных работ, строительства и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, промышленных парков и программных мероприятий.

"Основное финансирование распределяется на плату неисполненных государственных контрактов в прошлом году, программу дорожных работ, строительство и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, софинансирование уточненных государственных программ и другие. В расходной части также отражено перераспределение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и разделами бюджетной классификации", - сказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана Леонид Якунин, отметив, что социальная направленность бюджета сохраняется и составляет 70%.

По словам Якунина, дефицит бюджета полностью обеспечен источниками финансирования, пороговые значения, установленные законом не превышены.

Изначально в законопроекте по бюджету, принятом в ноябре 2019 года, было заложено превышение расходов над доходами в будущем году на уровне 3,14 млрд рублей. За принятие бюджета в третьем чтении и в целом проголосовали большинство депутатов Госсовета. "Государственный Совет принял закон о бюджете республики со следующими параметрами: в 2020 году доходы составят 270,07 млрд рублей, расходы - 273,2 млрд рублей, дефицит составил 3,1 млрд рублей.