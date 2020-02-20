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Власти Нижегородской области рассчитывают на создание ОЭЗ в Дзержинске в 2020 году

Особая экономическая зона "Кулибин" займет площадь в 72,5 га, на ее территории могут разместить предприятия легкой промышленности

ТАСС, 20 февраля. Создание первой в Нижегородской области особой экономической зоны (ОЭЗ) планируется в Дзержинске в 2020 году, сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин.

"Создание особой экономической зоны в Дзержинске ожидается в этом году. Мы рассчитываем, что это положительно скажется на инвестиционном климате в регионе", - сказал он.

Власти Нижегородской области подали заявку в Минэкономразвития РФ на создание ОЭЗ в Дзержинске в конце 2019 года. Особая экономическая зона "Кулибин" займет площадь в 72,5 га. Здесь будут свободные территории для развития бизнеса, а также транспортная и инженерная инфраструктура. Кроме того, власти региона проработали вопрос о возможном размещении предприятий легкой промышленности на территории ОЭЗ.

"Никаких ограничений для предприятий легкой промышленности, заинтересованных в размещении производства на территории ОЭЗ, нет. Потенциальным резидентам нужно лишь соответствовать требованиям, прописанным в ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации". Кроме того, в настоящее время им предоставляется госсподдержка в виде субсидии за счет средств областного бюджета по уплате процентов по кредитным договорам в размере ставки рефинансирования", - отметили в пресс-службе правительства региона.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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