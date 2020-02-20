20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ПК "Транспортные системы" начала серийный выпуск троллейбусов на площадях "Тролзы"

Речь идет о выпуске полностью низкопольных троллейбусов "Адмирал" с увеличенным автономным ходом

САРАТОВ, 20 февраля. /ТАСС/. ПК "Транспортные системы" (входит в группу "Трансмашхолдинг") начала серийный выпуск троллейбусов на производственных площадях троллейбусного завода "Тролза", сообщил министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

"Сборка троллейбусов будет осуществляться здесь <…> сегодня представлен первый серийный троллейбус нового поколения, он современный, это линейка троллейбусов, будут еще модификации. Он соответствует всем современным требованиям по техническим характеристикам, стандартам, обеспечивает высокий уровень комфорта", - сказал Архипов, добавив, что речь идет о выпуске троллейбуса "Адмирал".

По его словам, ПКТС уже заключила контракт на поставку 87 троллейбусов, произведенных на производственных площадях в Саратовской области, в Санкт-Петербург.

"Я думаю, что к концу года здесь запустят производство корпусов и комплектующих для трамваев", - добавил Архипов.

"ПК Транспортные системы" - российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. "ПК Транспортные системы" серийно выпускает восемь низкопольных трамваев и две модели колесного транспорта на электрической тяге: полностью низкопольный троллейбус "Адмирал" с увеличенным автономным ходом и инновационный электробус "Пионер".

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Силуанов не исключил приватизации РЖД, но в данный момент она не планируется
Министр считает, что возможный приход в компанию частного акционера мог бы "взбодрить менеджмент"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС