ПК "Транспортные системы" начала серийный выпуск троллейбусов на площадях "Тролзы"

САРАТОВ, 20 февраля. /ТАСС/. ПК "Транспортные системы" (входит в группу "Трансмашхолдинг") начала серийный выпуск троллейбусов на производственных площадях троллейбусного завода "Тролза", сообщил министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

"Сборка троллейбусов будет осуществляться здесь <…> сегодня представлен первый серийный троллейбус нового поколения, он современный, это линейка троллейбусов, будут еще модификации. Он соответствует всем современным требованиям по техническим характеристикам, стандартам, обеспечивает высокий уровень комфорта", - сказал Архипов, добавив, что речь идет о выпуске троллейбуса "Адмирал".

По его словам, ПКТС уже заключила контракт на поставку 87 троллейбусов, произведенных на производственных площадях в Саратовской области, в Санкт-Петербург.

"Я думаю, что к концу года здесь запустят производство корпусов и комплектующих для трамваев", - добавил Архипов.

"ПК Транспортные системы" - российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. "ПК Транспортные системы" серийно выпускает восемь низкопольных трамваев и две модели колесного транспорта на электрической тяге: полностью низкопольный троллейбус "Адмирал" с увеличенным автономным ходом и инновационный электробус "Пионер".