Россия теряет 1 млрд рублей в день от снижения товарооборота с Китаем

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса нового типа сейчас приводит к потере для России 1 млрд рублей в день. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК .

"Потери от снижения товарооборота с Китаем - 1 млрд рублей в день. Это последствия коронавируса", - сказал он.

По словам министра, Россия уже ощущает на себе влияние распространения коронавируса во многих сферах. "Это снижение туристического потока. У нас китайским гражданам с сегодняшнего дня вообще ограничен въезд. Если даже посмотреть на вчерашний день, мало где уже увидишь граждан из Китая. Это большой туристический поток. Это деньги. Это загрузка гостиниц, транспорта, это дополнительные поступления, розничная торговля, перелеты. Все от этого теряют", - пояснил он.

При этом Силуанов подчеркнул, что ситуация с коронавирусом принципиально не скажется на исполнении задачи по росту российского ВВП, над которой работает правительство. "Этот фактор может оказать нам негативное влияние, но не решающее", - сказал министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временной приостановке с 20 февраля въезда граждан КНР, прибывающих для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях. Данные меры приняты в связи со вспышкой в Китае заболения, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV).

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.