В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться отмены решения суда о выплатах ЮКОСу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия продолжить добиваться отмены решения гаагского арбитража о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия уже неоднократно заявляла, что Международный арбитражный суд не имел компетенции для рассмотрения спора, а само его решение - политически ангажированный акт, который был вынесен в нарушение надлежащих правовых процедур. Россия, как уже было заявлено, продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов", - сказала она.

18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и восстановил решения гаагского арбитража о взыскании с РФ $50 млрд. Как заявил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа за рубежом, Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала мнение Окружного суда Гааги и тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами и совершили ряд противоправных действий.

По его словам, вердикт не означает автоматический запуск процедуры ареста российских активов за рубежом и будет оспорен в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев. В Минюсте РФ ранее также сообщили, что Москва продолжит отстаивать свои законные интересы.