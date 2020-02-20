Эксперт: ветровая энергетика является перспективным вектором развития российской Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Российская Арктики обладает значительным потенциалом для развития ветроэнергетики из-за особенностей территории и больших запасов полезных ископаемых, необходимых в производстве современного оборудования для ветровых электростанций. Об этом в четверг сообщил геофизик Юрий Ампилов, выступая с докладом на международном арктическом саммите "Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие".

"Если взглянуть на среднюю скорость ветра в нашей Арктике, то окажется, что для ветровой генерации более благоприятных условий на планете не существует. И эта зона практически совпадает с территорией освоения углеводородов", - сказал Ампилов.

По его словам, развитие возобновляемой энергетики стало одной из причин трехкратного падения цен на углеводороды. С начала XX века количество произведенной ветровой энергетики увеличилось в десятки раз, солнечной - в сотни раз. При этом потребление углеводородов в целом изменилось незначительно. Поэтому в ближайшие десятилетия альтернативные источники энергии составят серьезную конкуренцию нефти и газу.

"Мир пытается уйти от углеводородной зависимости <...> По объему ветровых мощностей в мире вырабатывается свыше 600 гигаватт, это в три раза больше, чем вся энергетика России. Мощность ветровой генерации в одной Германии, где условия для выработки хуже арктических, превышает совокупные возможности всех атомных электростанций России вместе взятых, причем значительно превышает, почти в два раза", - отметил Ампилов.

Он добавил, что в сложившихся условиях арктические районы России могут стать не только территориями для развития альтернативной энергетики, но и источником ценных материалов для производства ветрогенераторов и солнечных батарей.

"Арктика - кладовая рудных полезных ископаемых, которым, в отличие от нефти и газа, внимания не уделялось со сталинских времен. Редкоземельные элементы, полупроводники, цинк, никель, кобальт - на этих элементах в новой энергетике завязаны солнечные батареи нового поколения и ветрогенераторы", - рассказал Ампилов.

О саммите

Международный арктический саммит "Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие" проходит в Санкт-Петербурге 20-21 февраля. Саммит собрал более 200 представителей органов власти, компаний, научных и образовательных организаций из 10 регионов РФ, а также из Франции, Норвегии, Дании, Латвии. Работа саммита в 2020 году посвящена современным вызовам и перспективам развития российской Арктики.