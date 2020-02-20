20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: ветровая энергетика является перспективным вектором развития российской Арктики

Также геофизик Юрий Ампилов отметил, что арктические районы могут стать источником ценных материалов для производства ветрогенераторов и солнечных батарей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Российская Арктики обладает значительным потенциалом для развития ветроэнергетики из-за особенностей территории и больших запасов полезных ископаемых, необходимых в производстве современного оборудования для ветровых электростанций. Об этом в четверг сообщил геофизик Юрий Ампилов, выступая с докладом на международном арктическом саммите "Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие".

"Если взглянуть на среднюю скорость ветра в нашей Арктике, то окажется, что для ветровой генерации более благоприятных условий на планете не существует. И эта зона практически совпадает с территорией освоения углеводородов", - сказал Ампилов.

По его словам, развитие возобновляемой энергетики стало одной из причин трехкратного падения цен на углеводороды. С начала XX века количество произведенной ветровой энергетики увеличилось в десятки раз, солнечной - в сотни раз. При этом потребление углеводородов в целом изменилось незначительно. Поэтому в ближайшие десятилетия альтернативные источники энергии составят серьезную конкуренцию нефти и газу.

"Мир пытается уйти от углеводородной зависимости <...> По объему ветровых мощностей в мире вырабатывается свыше 600 гигаватт, это в три раза больше, чем вся энергетика России. Мощность ветровой генерации в одной Германии, где условия для выработки хуже арктических, превышает совокупные возможности всех атомных электростанций России вместе взятых, причем значительно превышает, почти в два раза", - отметил Ампилов.

Он добавил, что в сложившихся условиях арктические районы России могут стать не только территориями для развития альтернативной энергетики, но и источником ценных материалов для производства ветрогенераторов и солнечных батарей.

"Арктика - кладовая рудных полезных ископаемых, которым, в отличие от нефти и газа, внимания не уделялось со сталинских времен. Редкоземельные элементы, полупроводники, цинк, никель, кобальт - на этих элементах в новой энергетике завязаны солнечные батареи нового поколения и ветрогенераторы", - рассказал Ампилов.

О саммите

Международный арктический саммит "Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие" проходит в Санкт-Петербурге 20-21 февраля. Саммит собрал более 200 представителей органов власти, компаний, научных и образовательных организаций из 10 регионов РФ, а также из Франции, Норвегии, Дании, Латвии. Работа саммита в 2020 году посвящена современным вызовам и перспективам развития российской Арктики.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Силуанов не исключил приватизации РЖД, но в данный момент она не планируется
Министр считает, что возможный приход в компанию частного акционера мог бы "взбодрить менеджмент"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС