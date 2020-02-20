Белоруссия закупила через трейдеров 160 тыс. тонн российской нефти

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" сообщил, что Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тыс. тонн без премии, которую поставят в марте в Клайпеду на двух танкерах, а затем в Белоруссию. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе концерна.

"Нефть российская, но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки. Стоимость - коммерческая тайна. Объем 160 тыс. тонн", - сообщил представитель концерна. При этом он отметил, что "российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии".

Ранее концерн подтвердил прибытие в марте в Клайпеду двух танкеров нефти для Белоруссии, о чем сообщило агентство BNS со ссылкой на "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai).

По словам представителя компании "Литовские железные дороги", нефтетрейдер "Белорусская нефтяная компания" (БНК) информировал железные дороги, что танкеры ожидаются 3 - 4 марта и 13 - 15 марта.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар". Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Власти республики сообщали, что направили предложения странам Прибалтики, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан", она было доставлена в Клайпедский порт норвежским танкером "Брейвикен". 11 февраля "Белнефтехим" сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов "Дружба" для поставок на свои НПЗ.