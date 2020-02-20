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"Победа" сделает рейсы в Пизу ежедневными в летнем сезоне

Сейчас лоукостер летает на этом направлении по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям

ПИЗА /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" увеличит количество рейсов в Пизу с четырех в неделю до семи. Об этом журналистам сообщила официальный представитель "Победы" Елена Селиванова.

"В марте (с переходом на летнее расписание полетов - прим. ТАСС) частота полетов из Москвы в Пизу будет увеличена до семи рейсов в неделю. Сейчас "Победа" летает на этом направлении по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. И почти все рейсы выполняются со 100% загрузкой", - сказала официальный представитель "Победы".

На данный момент "Победа" летает еще в четыре города Италии: Римини, Бергамо, Тривизо и Рим. Полеты в Пизу лоукостер открыл три года назад, за это время перевез 300 тыс. пассажиров, уточняли ранее в компании.

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Входит в группу "Аэрофлот".

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