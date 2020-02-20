Полис ОСАГО в январе подешевел в среднем на 2,8%

МОСКВА, 20 февраля . /ТАСС/. Средняя цена полиса ОСАГО в январе 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8%, до 5,529 тыс. руб. Об этом говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

По его словам, средняя страховая премия для автомобилей физлиц в январе снизилась на 2,13%, до 5,455 тыс. руб. Средняя выплата выросла на 3,7%, до 67,99 тыс. руб.

"Безусловно, то обстоятельство, что средняя цена обязательной "автогражданки" продолжает снижаться, вызвано ожиданиями страховщиков скорого рассмотрения Госдумой поправок к закону об ОСАГО, индивидуализирующим тариф", - сказал Юргенс.

Также выросло количество заключенных по ОСАГО договоров - на 2,8%, до 2,49 млн штук.

Количество заявленных убытков за отчетный период снизилось на 13,8%, до 182,3 тыс. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 2,8%, до 11,36 млрд рублей. Отношение выплат к премиям составило в январе 2020 года 82%.