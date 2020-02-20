20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: ввоз в РФ из зарубежных онлайн-магазинов в 2019 году стал минимальным за 6 лет

Сегмент внутрироссийских продаж при этом вырос более чем в 1,5 раза

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Объем ввоза из зарубежных онлайн-магазинов в Россию в 2019 году составил $2,85 млрд, сократившись до рекордно низкого уровня за последние 6 лет. Такие данные приводит Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ, объединяет eBay, службы экспресс-доставки и небольшие интернет-магазины) в исследовании "Рынок электронной торговли в России".

Сегмент внутрироссийских продаж при этом вырос более чем в 1,5 раза - до $16,29 млрд, а общий объем рынка онлайн-торговли в РФ увеличился на 41% - до $19,14 млрд.

Рост числа отправлений был отмечен в обоих сегментах. На внутрироссийском направлении рост составил 67% - до 375 млн посылок, при этом количество посылок из зарубежных онлайн-магазинов выросло незначительно - на 20 млн посылок, до 380 млн.

Кроме того, эксперты выявили другую тенденцию: при увеличении числа заказов на человека из год в года продолжает снижаться средний чек на покупки в интернет-магазинах. Если в 2015 году на человека приходилось 2,25 заказа в год, а в 2019 году - 5,18 заказа, то средний чек в российских онлайн-магазинах за этот период сократился с 3,6 тыс. до 2,65 тыс. рублей, а в зарубежных - с $18 до $7,5.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Силуанов не исключил приватизации РЖД, но в данный момент она не планируется
Министр считает, что возможный приход в компанию частного акционера мог бы "взбодрить менеджмент"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС