Эксперты: ввоз в РФ из зарубежных онлайн-магазинов в 2019 году стал минимальным за 6 лет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Объем ввоза из зарубежных онлайн-магазинов в Россию в 2019 году составил $2,85 млрд, сократившись до рекордно низкого уровня за последние 6 лет. Такие данные приводит Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ, объединяет eBay, службы экспресс-доставки и небольшие интернет-магазины) в исследовании "Рынок электронной торговли в России".

Сегмент внутрироссийских продаж при этом вырос более чем в 1,5 раза - до $16,29 млрд, а общий объем рынка онлайн-торговли в РФ увеличился на 41% - до $19,14 млрд.

Рост числа отправлений был отмечен в обоих сегментах. На внутрироссийском направлении рост составил 67% - до 375 млн посылок, при этом количество посылок из зарубежных онлайн-магазинов выросло незначительно - на 20 млн посылок, до 380 млн.

Кроме того, эксперты выявили другую тенденцию: при увеличении числа заказов на человека из год в года продолжает снижаться средний чек на покупки в интернет-магазинах. Если в 2015 году на человека приходилось 2,25 заказа в год, а в 2019 году - 5,18 заказа, то средний чек в российских онлайн-магазинах за этот период сократился с 3,6 тыс. до 2,65 тыс. рублей, а в зарубежных - с $18 до $7,5.