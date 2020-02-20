Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не согласна с проектом бюджета ЕС, представленным председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС в четверг.

"Я иду на компромисс, когда на столе - правильные вещи. А то, что лежит сейчас, - настолько далеко от позиции Дании, что я не вижу основания для компромисса", - отметила глава датского правительства.

Дания, Нидерланды, Швеция и Австрия, которых еще называют "бережливая четверка", твердо стоят на том, что бюджет не должен превышать 1% ВВП. "Никогда не говори никогда. Мы приехали сюда, чтобы поработать, - заявила она. - Но если кому-то хочется заключить пари на то, что встреча закончится какой-то договоренностью, я не советовала бы ставить на это слишком много денег. Мы просто-напросто слишком далеки друг от друга".

На саммите в Брюсселе столкнутся интересы государств-доноров, которые платят в бюджет больше денег, чем получают из него (вся Западная Европа), получателей (Восточная Европа) и евроинститутов - Европейского парламента и Еврокомиссии (ЕК). Доноры не хотят увеличивать свои взносы после Brexit, однако это будет означать урезание всех целевых европейских программ, против чего выступают страны - бенефициары бюджета ЕС. В свою очередь Европарламент хочет увеличения или хотя бы сохранения финансирования ключевых европейские программы, ибо их сокращение означает для Брюсселя утрату престижа сообщества.

Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов. Таким образом финансовый удар в результате выхода Великобритании Евросоюз почувствует только со следующего года.