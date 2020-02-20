В Европарламенте назвали неприемлемым обсуждаемый проект бюджета сообщества

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Проект семилетнего бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, которые обсуждается в четверг на экстренном саммите ЕС в Брюсселе, неприемлем для Европарламента (ЕП). Об этом заявил глава ЕП Давид Сассоли на пресс-конференции на полях встречи глав государств и правительств в Брюсселе.

"Это предложение неприемлемо, там серьезные сокращения", - сказал он.

По словам Сассоли, проект бюджета предполагает "неэффективные финансирования", которые не позволят решить актуальные проблемы сообщества. "Огромная пропасть между нашими позициями", - добавил он.

В Брюсселе в четверг проходит экстренный саммит ЕС, посвященный многолетнему бюджетному плану сообщества. С 2021 года бюджет ЕС в результате выхода Великобритании потеряет €11 млрд ежегодных платежей, поскольку эта страна была вторым после Германии чистым донором сообщества. Лидеры ЕС должны принять решение, насколько в результате вырастут платежи стран-доноров и уменьшатся дотации странам-получателям европейских средств в 2021-2027 годах.

Бюджет ЕС формируется на основании семилетних рамочных бюджетных планов. Эта система создана, чтобы гарантировать стабильность европейского бюджета и преемственность программ ЕС, невзирая на политические перемены в государствах сообщества. Утверждение каждого бюджетного плана проходит в условиях жестких противоречий между странами донорами и получателями бюджетных денег. Суммарные платежи всех стран в бюджет ЕС на завершающийся семилетний период 2014-2020 годов были запланированы на уровне €908,40 млрд в константных ценах 2011 года.

Подготовленный председательствующей в Совете ЕС Финляндией проект нового семилетнего бюджетного плана предполагает финансирование на уровне €1,087 трлн на весь семилетний срок 2021-2027 годов в константных ценах 2018 года. Это примерно 1,07% суммарного ВВП стран ЕС за семь лет. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить лимит бюджета на уровне 1% ВВП всех стран сообщества. В то же время институты ЕС предлагают довести платежи в бюджет ЕС до €1,105 трлн в ценах 2018 года, то есть 1,08% суммарного ВВП ЕС за семь лет.