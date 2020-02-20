Объем вкладов населения в российских банках в январе снизился на 1,5%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Отток вкладов населения в январе 2020 года составил 1,5% против притока в декабре 2019 года, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"После повышенного притока вкладов в декабре, в том числе из-за начислений пенсий сразу за два месяца, в январе произошел отток вкладов физических лиц (на 1,5%), что характерно для начала года и связано с традиционным увеличением расходов населения в период новогодних праздников", - отмечает регулятор.

ЦБ также сообщил, что российские банки по итогам января получили 197 млрд рублей чистой прибыли. "В январе 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 197 млрд рублей, что на 54 млрд рублей выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год. Это может быть связано в том числе с валютной переоценкой на фоне роста курса доллара в начале года", - поясняют в ЦБ.

Темпы прироста розничных кредитов

Темпы прироста розничных кредитов в российских банках в январе замедлились до 0,8% против роста на 1% в декабре 2019 года. "Месячные темпы прироста портфеля кредитов физическим лицам замедлились до +0,8% (в декабре предыдущего года прирост на 1,0%), что связано с сезонностью, а также, возможно, с мерами Банка России по охлаждению сегмента необеспеченных потребительских ссуд", - указывает регулятор.

В целом, по данным ЦБ, в 2019 году было снижение темпов роста по сравнению с 2018 годом (+20,9% против +22,8%). "Существенное замедление наблюдалось в IV квартале 2019 года (+11,6% в годовом выражении, +23,3% за 9 месяцев 2019 года) после введения дополнительных надбавок к коэффициентам риска по кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой", - указывает регулятор.

Банк России подчеркивает, что, судя по данным за последние месяцы, в 2020 году темп роста может быть заметно ниже, чем в 2019 году, но все же выше роста номинальных доходов населения (по оценке, +4,6% за IV квартал 2019 года к соответствующему периоду предыдущего года), что может вести к дальнейшему росту долговой нагрузки.