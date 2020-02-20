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Минпромторг согласовывает с ведомствами запрет на госзакупки иностранной мебели

Запрет продлится до 2021 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Проект постановления правительства о продлении запрета на закупки иностранной мебели государственными и муниципальными учреждениями до конца 2021 года, разработанный Минпромторгом, уже согласован Минэкономразвития. В свою очередь Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) документ не согласовали, сообщил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Мораторий на закупки мебели иностранного производства (за исключением стран Евразийского экономического союза) для госнужд был введен в 2017 году. Он истек в декабре 2019 года.

"Разработанный Минпромторгом проект постановления правительства предусматривает введение запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств Евразийского экономического союза), к осуществлению закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Запрет вводится сроком на два года, то есть до конца 2021 года", - рассказал Евтухов.

В июле 2019 года документ был направлен на согласование в Минэкономразвития, Минфин и ФАС. "Проект постановления согласован Минэкономразвития. Минфин и ФАС не согласовали проект постановления, с ними были подписаны таблицы разногласий", - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что подобная мера оказывает положительный эффект на улучшение качества мебельной продукции, расширяет ассортимент и повышает конкурентоспособность отечественных производителей. На государственные и муниципальные закупки приходится около 6,3% от общего объема производства российской мебели. "Это является хорошим стимулом для развития производства мебельной промышленности", - резюмировал Евтухов.

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