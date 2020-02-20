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Минпромторг хочет повысить транспортный налог на старые авто

Базовая ставка налога может быть увеличена с 2021 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Инициатива относительно повышения налога на авто Евро-3 и ниже касается коммерческого транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

Ранее в четверг замглавы министерства Александр Морозов заявил, что предложение резко увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога для таких автомобилей будет направлено Минтрансу в ближайшее время.

"Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что поручению правительства РФ министерство вместе с другими федеральными органами исполнительной власти готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса 3 и ниже. Количество такой техники, по оценке Минпромторга, превышает 3 млн шт.

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