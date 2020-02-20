И.о. главы аппарата Белого дома заявил, что экономика США отчаянно нуждается в иммигрантах

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни заявил, что американские власти нуждаются в большем числе иммигрантов для обеспечения роста экономики страны. С такими словами он выступил в среду во время закрытого собрания в дискуссионном английском клубе Oxford Union, передает в четверг газета The Washington Post, в распоряжение которой попала аудиозапись выступления.

"Мы отчаянно, отчаянно нуждаемся в большем числе людей. Нам не хватает людей для обеспечения экономического роста, который был у нас в стране за последние четыре года. Нам нужно больше иммигрантов", - цитирует издание Малвэни. Выступая перед несколькими сотнями человек, он добавил, что такие иммигранты должны приезжать в страну "в установленном законодательством порядке". Как отметил и.о. главы аппарата Белого дома, несмотря на "антииммигрантскую" репутацию президента США Дональда Трампа, власти хотят, чтобы в страну приезжало больше иностранных рабочих.

Вашингтонская администрация принимает меры по сокращению уровня иммиграции. Так, один из ключевых советников главы государства Стивен Миллер заявлял, что мигранты приводят к сокращению зарплат американского рабочего класса - "синих воротничков". Кроме того, согласно данным Госдепартамента, с момента вступления Трампа в должность президента количество выданных иммиграционных виз сократилось на 17%.

Как отмечает The Washington Post, высказывания и.о. главы аппарата Белого дома в большей степени соответствовали традиционным представлениям Республиканской партии об иммиграции как основной движущей силе американской экономики.